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Шура раскрыл, какие женщины нравятся богатым мужчинам

Певец Шура заявил, что мужчины всегда выбирают похожих на матерей женщин

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Телеканал «Россия»

Певец Шура рассказал в беседе с «Пятым каналом», по какому принципу мужчины выбирают женщин.

«Мужики всегда выбирают себе похожую на маму. Это было всегда», — заявил исполнитель.

Шура уверен, таким образом ищут себе избранниц все представители мужского пола, независимо от их достатка. Артист объяснил это психологией. Шура подчеркнул, что в данном случае неважно, в каких отношениях был мужчина с родительницей.

Недавно певица Люся Чеботина рассказала, кого считает настоящими мужчинами. Она назвала таковыми рокеров и панков. По ее словам, они «уважают, любят своих женщин и носят их на руках», поскольку пишут свои песни благодаря любви. Рок, уточнила Чеботина, — «это про душу, про сердце и про любовь».

В июне блогерша Мария Погребняк посетовала в личном блоге на недостаток настоящих мужчин. Свой пост знаменитость посвятила Николаю Баскову и заявила: «До какой степени распущенности нужно дойти, чтобы назвать женщину козой?» Погребняк уличила Баскова в том, что певец оскорбил Бузову.

Ранее появились подробности скандала с Аллегровой на «Новой волне».

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