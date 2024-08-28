Продюсер объяснил, почему певица Натали в два раза снизила гонорары

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил в беседе с NEWS.ru, что певица Натали вдвое уменьшила гонорар за корпоративы из-за потери популярности.

Рудченко усомнился, что Натали потерпит сильные убытки из-за снижения цены на выступления. Он объяснил, что количество корпоративов может, наоборот, увеличиться.

«Но увеличение общего заработка вряд ли возможно», — добавил музыкальный критик.

Рудченко отметил, что Натали может быть тяжело вести дела после потери супруга, который был ее продюсером.

«Натали может даже необязательно выпускать новые треки, но нужно обратить внимание слушателей на старые хиты, чтобы возродить интерес к ее персоне. При грамотном подходе она сможет вернуть былую популярность, соответственно, и количество заказов тогда увеличится», — рассказал продюсер.

28 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что Натали возвращается к выступлениям на частных мероприятиях после потери мужа. По данным издания, Натали вдвое уменьшила свои гонорары. До творческой паузы она брала за выступление около двух миллионов рублей, а теперь только миллион рублей.

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