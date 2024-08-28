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Лиза Моряк призналась, что не снимается обнаженной

Актриса Лиза Моряк рассказала, что в эротических сценах ее дублирует модель

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moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк рассказала в интервью с lady.mail.ru, что не снимается в эротических сценах.

Моряк объяснила, что ее заменяет модель.

«Считаю, что тело должны показывать именно модели, а у актеров немножко другая задача – сыграть, точно передать эмоцию», — поделилась артистка.

В интервью Моряк также призналась, что не обижается на высказывания о том, что прославилась благодаря мужу, режиссеру Сарику Андреасяну, поскольку «в целом так и есть». Артистка рада, что находится с супругом «в одной команде». Она уверена, что таким образом они смогут добиться еще больших успехов в будущем.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

В июне поклонники спросили Моряк, сложно ли жить с мужем-армянином. Артистка отметила, что не испытывает из-за этого трудностей.

Ранее Сарик Андреасян подарил жене автомобиль.

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