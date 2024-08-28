Кушанашвили призвал Брежневу не уподобляться Водонаевой и Бородиной

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили возмутился в программе «КАКОВО?!» ответом певицы Веры Брежневой, что та поет на русском языке.

Кушанашвили уверен, что Брежнева слишком резко ответила на претензию. Журналист считает, что певица «нахамила средь бела дня». Шоумен уверен, что артистке не стоит вообще реагировать на комментарии поклонников, если та якобы уподобляется участникам проекта «Дом-2».

«Не отвечай вообще, если отвечаешь на уровне Ксении Бородины или Алены Водонаевой. <…> Я еще раз перечитал письмо. Там: «Вот ваш репертуар такой-то…» Ни одного грубого слова! А как же ты отвечаешь? Нельзя! Ты для меня воплощение элегантности», — отметил шоумен.

Кушанашвили обратился к матери Брежневой. Он попросил родителя артистки оградить ее от подобного общения с публикой.

В начале августа один из пользователей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выразил недоумение, почему Брежнева разговаривает с поклонниками на украинском языке, однако продолжает петь на русском. Он призвал артистку исполнять свои хиты только на украинском. Брежнева ответила, что не спрашивала советов.

Ранее Кушанашвили назвал ставшую жертвой мошенников Долину идиоткой.