Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кушанашвили призвал Брежневу не уподобляться Водонаевой и Бородиной

Шоумен Кушанашвили заявил, что Брежневой не стоит отвечать на критику поклонников

close
100%
КАКОВО?!/YouTube

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили возмутился в программе «КАКОВО?!» ответом певицы Веры Брежневой, что та поет на русском языке.
Кушанашвили уверен, что Брежнева слишком резко ответила на претензию. Журналист считает, что певица «нахамила средь бела дня». Шоумен уверен, что артистке не стоит вообще реагировать на комментарии поклонников, если та якобы уподобляется участникам проекта «Дом-2».

«Не отвечай вообще, если отвечаешь на уровне Ксении Бородины или Алены Водонаевой. <…> Я еще раз перечитал письмо. Там: «Вот ваш репертуар такой-то…» Ни одного грубого слова! А как же ты отвечаешь? Нельзя! Ты для меня воплощение элегантности», — отметил шоумен.

Кушанашвили обратился к матери Брежневой. Он попросил родителя артистки оградить ее от подобного общения с публикой.

В начале августа один из пользователей Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выразил недоумение, почему Брежнева разговаривает с поклонниками на украинском языке, однако продолжает петь на русском. Он призвал артистку исполнять свои хиты только на украинском. Брежнева ответила, что не спрашивала советов.

Ранее Кушанашвили назвал ставшую жертвой мошенников Долину идиоткой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами