Продюсер о Губине: «Больше других болел звездной болезнью»

Продюсер и концертный директор Сергей Лавров заявил, что певец Андрей Губин на пике своей карьеры страдал от звездной болезни больше других артистов. Его слова передает NEWS.ru.

«С ним тогда на гастроли ездила мама Светлана. Он был закрытый, надменный, мало общался», — пояснил Лавров.

Его поведение казалось «непривычным» для людей из мира шоу-бизнеса, поскольку они привыкли к более теплому отношению в кругу «своих». По словам Лаврова, исполнитель также был склонен к резким перепадам настроения.

При этом продюсер пожалел, что Губин не может вернуться на сцену сейчас из-за здоровья. Лавров считает, что теперь за артистом интересно наблюдать: Губин кажется ему «искренним, добрым и немного чудаковатым — таким, какой есть». Лавров напомнил, сколько упоминаний в прессе появилось после того, как исполнитель появился на фестивале «Новая волна — 2024».

«Даже Стас Михайлов на фоне Губина на фестивале померк», — подчеркнул эксперт.

Недавно Андрей Губин заявил, что записал не менее ста новых песен и готов вернуться на сцену, если позволит здоровье. Певец страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.

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