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Билан оправдал скандалящих с журналистами артистов

Певец Билан заявил, что артисты могут скандалить с прессой из-за обстоятельств

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bilanofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Дима Билан оправдал скандалящих с журналистами артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Билан уверил, причиной ссоры с прессой у знаменитостей могут быть определенные обстоятельства. По мнению артиста, такое поведение можно списать на состояние психологического здоровья.

«Это же тоже люди, не биороботы, правда?» — отметил певец.

Корреспондентка напомнила Билану инцидент, когда народный артист России Григорий Лепс резко отреагировал на вопрос о свадьбе с молодой возлюбленной. Билан уверен, что нужно хорошо разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы.

«Вы разобрались в этой ситуации? Не знаете, а мнение свое уже составляете!» — заявил певец.

28 августа стало известно, что певица Ирина Аллегрова поругалась с журналистами, которые следовали за ней до машины.

В ролике, опубликованном в Telegram-канале «Звездач», исполнительница собирается садиться в автомобиль, но, передумав, обращается к прессе: «Вот скажите, обязательно светить мне в лицо? Лола мало на вас наехала? Я сейчас еще хуже на вас наеду!» Затем Аллегрова не стала продолжать конфликт. Она села в машину и уехала.

Ранее певица Натали уменьшила вдвое гонорары за корпоративы.

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