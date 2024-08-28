Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Клава Кока рассказала об ухудшении здоровья на Камчатке

Певица Клава Кока опубликовала фото под капельницей

close
100%
klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей стало плохо на Камчатке.

По словам Коки, она прошла удивительное приключение на Камчатке, которое закончилось печально. У артистки ухудшилось здоровье. Как отметила знаменитость, она еле долетела до Москвы, где была госпитализирована. Певица опубликовала снимок под капельницей.

«И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо – я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», – поделилась артистка.

В июне Клава Кока пожаловалась, что ей пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей за фото. Она заплатила 400 тысяч рублей из-за того, что «промяла попой багажник». Артистка уверила, что это не шутка. Она опубликовала переписку со знакомым из своей команды, который сообщил ей о вмятине на автомобиле после фотосессии.

Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера.

Ранее звезду «Солдатов» экстренно госпитализировали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами