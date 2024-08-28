Клава Кока рассказала об ухудшении здоровья на Камчатке

Певица Клава Кока сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей стало плохо на Камчатке.

По словам Коки, она прошла удивительное приключение на Камчатке, которое закончилось печально. У артистки ухудшилось здоровье. Как отметила знаменитость, она еле долетела до Москвы, где была госпитализирована. Певица опубликовала снимок под капельницей.

«И чтобы вы понимали, насколько мне было плохо – я во второй раз за всю свою карьеру даже не смогла поехать на работу», – поделилась артистка.

В июне Клава Кока пожаловалась, что ей пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей за фото. Она заплатила 400 тысяч рублей из-за того, что «промяла попой багажник». Артистка уверила, что это не шутка. Она опубликовала переписку со знакомым из своей команды, который сообщил ей о вмятине на автомобиле после фотосессии.

Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера.

Ранее звезду «Солдатов» экстренно госпитализировали.