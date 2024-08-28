Лиза Моряк — о том, что стала успешной из-за мужа: «В целом так и есть»

Актриса Лиза Моряк призналась, что не обижается на высказывания о том, что прославилась благодаря мужу Сарику Андреасяну, поскольку «в целом так и есть». Ее слова передает издание «Леди Mail».

«Я не скрываю: часть моего успеха — это успех моего мужа. Я рада, что мы с ним в одной команде, это поможет нам добиться еще больших успехов в будущем», — заявила она.

Также актриса подчеркнула, что ей нравится работать с супругом, потому что он понимает ее, как «никто другой». У них гораздо больше разногласий на бытовые темы, чем на творческие. В работе, призналась Моряк, она полностью доверяется Андреасяну как режиссеру, ведь так поступает любой профессиональный артист.

«Я всегда учитываю замечания и пожелания Сарика, на конфликт не иду. В творческой работе мы часто находимся в тандеме и вместе создаем героев», — пояснила Моряк.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

Ранее сообщалось, что певица Алсу вышла на связь после развода.