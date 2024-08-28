Звезду «Солдатов» экстренно госпитализировали

Заслуженного артиста России Романа Мадянова госпитализировали с коксартрозом — диагнозом, который может привести к полной инвалидности при несвоевременном лечении. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, сейчас звезде «Солдатов» уже провели операцию по частичному протезированию сустава, он восстанавливается. Все спектакли со звездой «Солдатов» отменены. О том, когда Мадянов выйдет на сцену, неизвестно.

31 марта Life со ссылкой на SHOT сообщал, что якобы 61-летнему актеру диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов. Заявлялось, что артисту провели противоопухолевую лекарственную терапию в больнице.

Однако позднее Мадянов в беседе с «Газетой.Ru» намекнул, что у него все в порядке со здоровьем. Он ответил на просьбу прокомментировать информацию, появившуюся в СМИ, фразой: «Не дождутся».

Роман Мадянов снимался в таких проектах, как «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее Светлана Немоляева назвала ерундой слухи об ухудшении здоровья.