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Алсу обратилась к поклонникам после развода: «Начинается новая глава»

Певица Алсу вышла на связь после развода

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после развода с бизнесменом Яном Абрамовым.

«Каждый день мы принимаем самые разные решения, иногда они навсегда меняют нашу жизнь. Сегодня начинается новая глава», — заявила артистка.

27 августа Алсу официально развелась с Абрамовым. По словам адвоката бизнесмена Александра Добровинского, недавно стало известно обстоятельство, которое сделало продолжение брачных отношений невозможным. Он не уточнил, что именно выяснилось. По словам юриста, для предпринимателя развод стал трагедией.

Добровинский предположил, что бывшие супруги после официального развода вряд ли будут судиться по поводу алиментов или порядка общения с детьми.

28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга. 24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

Ранее адвокат Абрамова прокомментировал новый многомиллиардный иск Алсу.

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