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Лолита Милявская предложила проституткам платить налоги

Певица Лолита призналась, что не осуждает проституцию

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская призналась в беседе с Telegram-каналом ROCKET MAG, что не осуждает проституцию.

Милявская объяснила, что никогда никого не осуждает. По ее мнению, проституция – тоже работа. Она считает, что девушкам, занимающимся таким видом деятельности, стоит платить налоги.

«Надо б налог заплатить, и тогда это норм. Вот, главное, в налоговой оформить ИПэшку», — заявила артистка.

В июле глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести проверку действий Милявской.

Депутат потребовала проверить Милявскую на соответствие традиционным ценностям и законодательству Российской Федерации после того, как в июле 2024 года на концертах в Москве и Санкт-Петербурге артистка исполнила песню «Кадиллак» рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), а также композицию «Монолог» из репертуара уехавшей из России Аллы Пугачевой.

Лолита испытывала трудности с концертной деятельностью после скандальной вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее Лолита восхитилась Чеботиной, которая отрезала волосы прямо на сцене.

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