В Госдуме предложили ввести предельную стоимость госзакупок концертов

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом депутат отреагировал на то, что муниципальные власти Оренбурга заключили контракт на сумму 16 млн рублей для проведения концерта с участием певца Shaman на день города.

Свое предложение Даванков отправил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Депутат попросил оценить необходимость введения предельной стоимости государственных и муниципальных закупок концертов, а в случае поддержки инициативы, внести изменения в постановление правительства.

Даванков подчеркнул, что выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн рублей.

До этого депутат Госдумы Ирина Филатова сообщила, что Минкультуры РФ одобрило идею о введении дресс-кода для музыкантов на концертах. В Минкульте отметили, что одежда артистов является важной частью образа и играет важную роль в формировании имиджа всего мероприятия.

Ранее Лариса Долина возмутилась идеей дресс-кода для артистов.