Андрей Макаревич рассказал об отношениях с Пугачевой

Певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал в интервью YouTube-каналу «И Грянул Грэм», что последний раз виделся с народной артисткой России Аллой Пугачевой на фестивале Вайкуле «Рандеву».

Макаревич признался, что очень любит Пугачеву. Он назвал артистку замечательной, мудрой, красивой, талантливой и мужественной женщиной.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Макаревич также переехал с супругой Эйнат Кляйн в Израиль после начала специальной военной операции на Украине.

В августе Пугачева высмеяла слухи о возвращении в Россию. Певица опубликовала видео, в котором заявляется, что муж артистки подал жалобу в Верховный суд России на отказ снять с него статус иноагента из-за желания Примадонны вернуться на родину. Ролик сопровождается сказочной музыкой, а сам видеоряд наложен на рисунок блюдца с катающимся по нему яблоком. Артистка намекнула, что догадки о причинах действий ее супруга – это сказки и домыслы.

Ранее Соседов заявил, что Макаревич неадекватно оценивает себя.