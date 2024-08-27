Пригожин о песне «3 сентября»: «Все ждут как Новый год»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с NEWS.ru, что песня «Третье сентября» Михаила Шуфутинского «стала магнитом» и теперь будет долго жить.

«Это череда совпадений, которые связаны и с песней, и с самим Шуфутинским. Даже когда не будет Шуфутинского, эта песня будет жить под лозунгом Шуфутинского», — поделился продюсер.

Пригожин уверен, что «Третье сентября» нашла отклик у аудитории. По словам продюсера, композиция сделала эту дату днем Шуфутинского, который «все ждут каждый год, как Новый год». Он считает, что успех песни определяет общество.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Ранее продюсер объяснил повышение Шуфутинским гонорара к 3 сентября.