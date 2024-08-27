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Наташа Королева потратила на свадьбу сына несколько миллионов рублей

«Ты не поверишь!»: певица Наташа Королева потратила 3 млн рублей на свадьбу сына

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koroleva__star/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Наташа Королева потратила на свадьбу сына Архипа Глушко 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Королева также приобрела для невестки свадебное платье на заказ, которое сшила дизайнер Аника Керимова. Керимова рассказала, что наряд обошелся певице в 1,5 миллиона рублей. Модельер уточнила, что такое платье стоит гораздо дороже, однако она сделала скидку давней подруге.

«Использовали чисто белый шелк, который произвел наш российский вологодский комбинат. Дорабатывали тканью с шифоном и шелком и органзой. Фата была недлинная, была использовала для шлейфа органзы около 20 метров. Для гостей мы тоже шили», — поделилась дизайнер.

Архип женился на Мелиссе Валынкиной 21 августа. Он познакомился с девушкой в стриптиз-клубе, где она танцевала.

По словам Королевой, сын в тот период «заливал тоску» по своей первой любви, но не смог пройти мимо беды девушки. У пары начались отношения с дружбы, которые потом переросли в роман. Сын артистов съехал от родителей и живет с Валынкиной в съемной однушке. Девушка больше не танцует в стриптиз-клубах, а работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

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