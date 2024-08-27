Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым

Адвокат Александр Добровинский сообщил в Telegram-канале, что певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись.

Как отметил юрист, ему жаль, что брак Алсу и Абрамова распался. По словам адвоката, недавно стало известно обстоятельство, которое сделало продолжение брачных отношений невозможным. Он не уточнил, что именно выяснилось.

«Развод — это всегда трагедия для людей, а развод Алсу и Яна вылился в большую трагедию (дети, имущество, пресса)», — рассказал адвокат.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены супруга.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

18 августа Алсу сообщила, что в скором времени вернется к работе. Она рассказала, что выпустит новые песни, интересные коллаборации и проекты.

Ранее адвокат Абрамова прокомментировал новый многомиллиардный иск Алсу.