Игорь Николаев планирует похудеть: «Это начало»

Певец и композитор Игорь Николаев признался в беседе с mk.ru, что начал худеть.
Николаев отметил, что находится в процессе похудения. Он не рассказал, как именно решил сбросить лишний вес.
«Это начало. Держу себя в руках!» — поделился артист.
Николаев добавил, что уже восстановился после инфаркта. Сейчас у него все хорошо.
15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у народного артиста РФ якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.
19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование, — а 20 сентября перевели в стационар. 22 сентября сообщалось, что Николаев поправляется после операции и занимается гимнастикой и ЛФК.
Первое выступление Николаева после госпитализации прошло 25 октября. 24 октября артист опубликовал в социальных сетях фотографию с застолья, на которой впервые предстал после госпитализации. 17 декабря Николаев впервые появился в телеэфире после болезни.
Ранее Светлана Дружинина ответила на сообщения о госпитализации.