Обманутая мошенниками Долина продает еще одну квартиру

Народная артистка России Лариса Долина занимается продажей своей квартиры в Юрмале. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Издание поясняет, что исполнительница поделилась этой новостью в личной беседе со своими коллегами на фестивале «Новая волна» в Сочи. Причиной продажи стало то, что из-за санкций против России певица не может попасть на территорию Латвии. Другие детали не сообщаются.

Апартаменты в Латвии знаменитость приобрела несколько лет назад. Она планировала проводить за границей лето вместе со своей семьей. Недвижимость Долиной в Латвии оценивается в более чем 95 млн рублей. У нее две квартиры в жилом комплексе «Янтарная резиденция» в элитном районе Дзинтари на побережье Рижского залива, двух- и четырехкомнатная квартиры.

13 августа Life со ссылкой на Shot заявлял, что мошенники пытались завладеть не только российской, но и латвийской недвижимостью. В последнее время неизвестные активно интересовались зарубежными квартирами артистки, изучая возможность их покупки. Telegram-канал предположил, что это могли быть те же мошенники, что развели Долину на недвижимость в Москве.

Ранее сообщалось, что музыкант Владимир Политов сломал телефон слушателя концерта в Калмыкии.