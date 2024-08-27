Звезда «Уэнcдэй» вспомнила, как прослушивалась на роль Зендеи в «Дюне»

Актриса Дженна Ортега заявила в интервью BuzzFeed, что прослушивалась на одну из ролей в фильм «Дюна».

Звезда «Уэнсдэй» призналась, что не знает, на какую роль проходила пробы, поскольку все было «очень секретно». Ортега предположила, что она могла сняться в роли Чани, которая по итогу досталась Зендеи.

Также актриса добавила, что была «очень взволнована» во время прослушиваний, так как Дени Вильнев — один из любимых ею режиссеров. На момент проб знаменитости было 15 лет, сейчас актрисе уже 21 год.

Премьера фильма «Дюна: Часть первая» состоялась в сентябре 2021 года. Картина была номинирована на 10 премий «Оскар», получив шесть из них. Фильм основан на одноименном научно-фантастическом романе американского писателя Фрэнка Герберта.

Сиквел масштабной фантастики Дени Вильнева вышел на экраны в 2024 году, обогнав первую картину по популярности в день премьеры. Кинообозреватели оставили 94% положительных рецензий на картину.

Премьера третьего фильма запланирована на 18 декабря 2026 года. Предположительно, он выйдет на экраны под названием «Мессия Дюны».

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