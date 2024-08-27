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Мэтт Деймон будет втянут в развод Бена Аффлека и Джей Ло

Актеру Бену Аффлеку придется делить имущество с Дженнифер Лопес

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Jordan Strauss/AP

Развод певицы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека осложнится разделом имущества. Об этом сообщает TMZ.

Поскольку у пары нет брачного договора, все, что они приобрели за два года брака, является совместной собственностью — соответственно, активы, приобретенные во время брака, будут поделены поровну.

Таким образом, в развод окажется втянут актер Мэтт Деймон, совместно с Аффлеком владеющий продюсерской компанией Artists Equity (AE). Деймон — основной акционер компании, учрежденной через четыре месяца после свадьбы Аффлека и Лопес.

Со своей стороны, Джей Ло принимала участие в ряде крупных кино- и музыкальных проектов: «Атлас», «Это я... сейчас» и др. Кроме того, у пары есть дом, взятый в ипотеку совместно.

Дженнифер и Бен обручились в конце 2002 года, но в 2004-м разорвали помолвку. В июле 2021 года они подтвердили свое воссоединение, а 16 июля 2022 года официально зарегистрировали отношения.

Накануне стало известно, что Дженнифер Лопес стало легче жить после развода с артистом Беном Аффлеком.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек отказался от общения с детьми Джей Ло после развода.

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