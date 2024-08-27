Чеботина поразила Лолиту кавером: «Челюсть упала»

Певица Лолита Милявская призналась, что артистка Люся Чеботина поразила ее, когда выступала с кавером на песню «Пошлю его на». Слова Милявской передает Telegram-канал «Звездач».

В рамках концерта на международном конкурсе «Новая волна — 2024» в «Сириусе» Чеботина отрезала себе ножницами волосы прямо на сцене. В тот момент артистка исполняла припев своего кавера на хит Лолиты.

«Я смотрела в мониторы, у меня челюсть упала! <...> Люся заготовила ножницы, еще опасно во время движений… Я Люсей восхищаюсь!» — призналась Лолита.

На том же мероприятии Чеботина поделилась мнением относительно концертных образов артистов. Она призналась, что не стала бы выступать в трусах и акваланге.

При этом исполнительница хита «Солнце Монако» отметила, что никогда не стоит зарекаться — когда-то она утверждала, что никогда не наденет вещи с леопардовым принтом, но потом купила себе леопардовый плащ.

Накануне Чеботина призналась, что считает рокеров и панков настоящими мужчинами.

«Они уважают и любят своих женщин, и носят их на руках, и пишут такие прекрасные песни благодаря любви», — заявила знаменитость.

Ранее сообщалось, что солист группы «На-на» разбил телефон фаната.