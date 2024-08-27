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Солист группы «На-на» разбил телефон фаната

SHOT: музыкант Владимир Политов сломал телефон слушателя концерта в Калмыкии

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Солист группы «На-на» Владимир Политов разбил телефон слушателя во время своего выступления в Калмыкии. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, один из фанатов музыканта поставил на штатив телефон на концерте Политова в Элисте и начал вести прямую трансляцию. Артист заметил, что его снимают. Изначально он просто отвернул камеру телефона, но когда смартфон вернули на место, то Политов швырнул штатив на пол.

По итогу гаджет фаната разбился. Сам слушатель, заявляет SHOT, ушел с концерта, не дождавшись окончания. Также фанат не получил извинений от Политова.

В марте нынешнего года 53-летний участник группы «На-На» Политов впервые показал свою молодую жену. Он пришел с 29-летней супругой Ольгой на шоу «Секрет на миллион».

Там же музыкант раскрыл, что познакомился со своей женой в соцсетях: девушка написала ему, так как хотела, чтобы музыкант сделал совместную фотографию с ее отцом после концерта. Затем пара стала переписываться, а когда Ольга переехала из Благовещенска в Москву, то Политов предложил ей пожить вместе.

Возлюбленные поженились в 2021 году, а через два года у них родился сын Артем.

Ранее стало известно, что музыкант Глеб Самойлов выступил в Казахстане после скандала в Красноярске.

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