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Продюсер объяснил повышение Шуфутинским гонорара к 3 сентября: «Бизнесмен»

Продюсер Сергей Дворцов назвал заслуженным гонорар Шуфутинского в 3 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что Михаил Шуфутинский повысил гонорар до 3 млн рублей перед 3 сентября. Его слова передает издание «Страсти».

«Он дает понять, что, во-первых, он выступает крайне редко. И во-вторых, это его заслуженный гонорар», — заявил эксперт.

Также Дворцов назвал Шуфутинского «обеспеченным бизнесменом», который не нуждается в деньгах. Он пояснил, что 3 млн рублей — хорошая сумма для артиста уровня Шуфутинского.

24 августа Life со ссылкой на SHOT сообщал, что Шуфутинский поднял цену за свое выступление перед первым месяцем осени. При этом отмечалось, что именно 3 сентября артист не сможет выступить со своим шлягером «Третье сентября», поскольку в этот день у него уже запланирован концерт в Кремлевском дворце.

По данным Telegram-канала, Шуфутинский ежегодно повышал цену за свой частный концерт к 3 сентября. Однако еще в 2022 году его 45-минутное выступление стоило 2 млн рублей.

Композиция «Третье сентября» впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. Шансонье также делал дуэты с молодыми исполнителями: в 2022 году артист вместе с Егором Кридом выпустил обновленную версию композиции.

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