Британская рок-группа Oasis анонсировала первый за 15 лет тур

Британская рок-группа Oasis объявила в своих социальных сетях, что отправляется в тур по Британии и Ирландии спустя 15 лет после распада.

Участники Oasis дадут концерт на стадионе Уэмбли летом 2025 года. Также планируется выступление в Манчестере и несколько масштабных концертов в парке Хитон и на стадионе Уэмбли. Билеты на концерты братьев Ноэля и Лиама Галлахеров поступят в продажу уже 31 августа нынешнего года.

«Осталось только воскрешение Курта Кобейна»; «Старт продаж билетов сломает интернет»; «Нет еще стадиона, в который бы поместились все фанаты», — написали интернет-пользователи в комментариях.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

В 2014 году первые два альбома Oasis — «Definitely Maybe» и «(What's the Story) Morning Glory?» — переиздавались в ремастерированных версиях. В 2016 году переиздание появилось и у третьего лонгплея группы «Be Here Now».

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