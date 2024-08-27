Кологривый о коллегах по «Слову пацана»: «Никакой неприязни нет»

Актер Никита Кологривый признался, что не испортил отношения с коллегами по сериалу «Слово пацана» из-за своих интервью, в которых, в том числе, критиковал их работу в проекте. Об этом артист рассказал на программе «Кино в деталях».

«Меня люди знают — понимают, что я в принципе эмоциональный человек. Необязательно мое отношение будет плохим, если я называю какие-то факты, по своему мнению, описываю ситуацию», — пояснил Кологривый.

В январе 2024 года Кологривый обесценил работу актеров сериала «Слово пацана». Он усомнился, что каст шоу достоин тех оваций, которые «раздают» зрители. По его словам, есть артисты в других сериалах, которые «работают намного круче».

«Но нет, ни в коем разе у меня ни к кому никакой неприязни нет. И безусловно, я был бы рад встретиться с ними на площадке еще раз», — заявил Кологривый в новом интервью.

Также артист отметил, что старается укрощать свое эго, из-за которого он нередко попадает в скандалы. При этом Кологривый признался, что это будет «нелегкая борьба длинною в жизнь».

Ранее актриса Бабушкина рассказала, что доверяла актеру Озчивиту на съемках «Елок».