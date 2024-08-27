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Виктория Боня решила покорить самую высокую точку Альп

Телеведущая Боня начала восхождение на Монблан

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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Виктория Боня решила покорить самую высокую точку Альп — находящуюся на границе Италии и Франции гору Монблан. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Перед восхождением она некоторое время тренировалась в специальном оборудовании, имитирующем разреженный воздух. После этого Боня начала восхождение на Монблан, высота которого составляет 4800 метров.

«Я сейчас нахожусь на акклиматизации в Альпах. Потом идем на восхождение на Монблан. В первый раз, и это очень впечатляет», — поделилась Боня.

Начав восхождения, телеведущая сравнила себя с муравьем в горах.

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Накануне Виктория Боня сообщила, что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку в горы.

В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

Ранее Виктория Боня показала фигуру после похудения на 10 кг.

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