Шура рассказал о лечении Глюкозы в рехабе после скандального концерта

Певец Шура заявил, что артистка Глюкоза (Глюк'oZа, настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) была отправлена на лечение в реабилитационный центр после скандального концерта в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Шура раскрыл, что Чистякову-Ионову поместили в рехаб родители. Сейчас, по его словам, исполнительница уже вышла, и у нее «все хорошо».

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Появились слухи о том, что в ее поведении виновато опьянение психоактивными веществами и алкоголем.

22 июля Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

Затем Telegram-канал Mash сообщал, что близкие и команда певицы планировали положить артистку в реабилитационный центр. Однако позднее выяснилось, что Глюкоза отказалась от рехаба. Причиной называли то, что исполнительница опасается слива информации о себе и хайпа вокруг имени.

Ранее жена Кушанашвили Фролова заявила, что у телеведущего метастазы в печени.