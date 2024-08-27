В Татарстане фанатки 11 часов караулили звезду «Великолепного века»

В Татарстане поклонницы с плакатами 11 часов ждали турецкого актера, звезду сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита, который снимается в кинофраншизе «Елки». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

По его данным, накануне фанатки «оккупировали» здание общественного центра «Алмет» со всех сторон до начала съемочного дня, чтобы увидеть своего кумира. Они держали портреты звезды и пели турецкие песни, чтобы привлечь внимание.

«Все говорят, что он не выйдет. Информации нет, есть только надежда, но мы картинами хотя бы внимание привлечем. Эта картина у меня с 2017 года. Я никогда даже не мечтала, что он здесь будет», — призналась одна из девушек.

Однако Озчивит отказался отвечать на вопросы журналистов, когда появился в холле общественного центра. Он поприветствовал всех и сказал «спасибо» по-русски и по-английски. После съемок актер вышел к публике и сделал несколько селфи на их телефоны.

Накануне Telegram-канал Mash писал, что Бурак Озчивит начал съемки в новой части новогодней комедии «Елки». По информации канала, Озчивит уже снялся в нескольких сценах нового фильма вместе с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На съемочную площадку в Альметьевске Озчивит, рассказали инсайдеры, прилетел 24 августа, отснялся и поехал смотреть Казань. Предположительно, актер пробудет в России еще два дня.

Ранее российская актриса рассказала о съемках со звездой «Великолепного века».