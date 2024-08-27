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Уехавший в Израиль Михаил Шац продал квартиру в России

Шоумен Михаил Шац продал квартиру в Петербурге за 33 миллиона рублей

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Global Look Press

Уехавший в Израиль шоумен Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) продал трехкомнатную квартиру в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Квартиру показывали покупателям, сохранив на одной из стен семейный ретрофотоархив Шацев.

По данным издания, сначала квартиру площадью 82 кв. м на улице Моховой недалеко от Марсова поля продавали за 40 млн рублей, позже цену снизили до 33 млн рублей, и тогда покупатель нашелся.

Михаил Шац получил израильское гражданство еще в 2015 году. Из РФ в Израиль он уехал после начала специальной операции России на Украине. Минувшей зимой он развелся с супругой — телеведущей Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В сентябре 2022-го министерство юстиции Российской Федерации включило Михаила Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В июне 2024 года Шац сообщил, что собирается обжаловать статус иностранного агента через Европейский суд.

Накануне Шаца оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Шаца за нарушение порядка деятельности иностранного агента. На публикациях артиста в социальных сетях отсутствовала маркировка.

Ранее Михаил Шац рассказал, чего ему не хватает после отъезда из России.

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