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«Спасти бы не удалось»: жена Кушанашвили о состоянии телеведущего

Жена Кушанашвили Фролова заявила, что у телеведущего метастазы в печени

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Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Жена шоумена и телеведущего Отара Кушанашвили Ольга Фролова рассказала в шоу «Звезды сошлись» о состоянии онкобольного мужа.

По словам Фроловой, в начале лета, когда телеведущий попал в больницу, ему не сразу смогли поставить правильный диагноз. У журналиста раздулся живот и началась интоксикация, и на момент операции состояние было очень опасным.

«Если бы еще подождали пять-шесть часов, то спасти бы уже не удалось», — говорит она.

Фролова подтвердила, что из-за четвертой стадии рака сигмовидной кишки мужу пришлось удалить часть кишечника, у него есть метастазы в печени. При этом, добавила женщина, врачи дают хорошие прогнозы, а сам телеведущий уже покинул больницу и приступил к съемкам.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Фролова также заявила, что артист Григорий Лепс отказался помогать Кушанашвили.

Ранее Кушанашвили снял на видео последствия операции.

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