«Потрясающий парень»: российская актриса о съемках со звездой «Великолепного века»

Российская актриса Кристина Бабушкина рассказала о съемках с турецким актером, звездой сериала «Великолепный век» Бураком Озчивитом. Ее цитирует «Пятый канал».

Бурак Озчивит приехал на съемки новогоднего фильма «Елки» в Альметьевск. По словам Бабушкиной, она волновалась, как у нее сложится контакт с артистом.

«Потому что играть вместе, еще и комедию, нужно очень доверять партнеру. И огромное ему спасибо, потому что он оказался потрясающий парень», — заявила она.

Бабушкина отметила, что переводчик Озчивита играет переводчика и в кино, и помогает актерам настроиться на совместную работу.

«И у нас такая уже банда, что я, кажется, уже скоро заговорю на турецком», — пошутила звезда «Беспринципных».

На съемки «Елок» в Татарстан Озчивит приехал несколько дней назад. Он уже снялся в нескольких сценах нового фильма вместе с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Ранее стало известно, какие девушки снимутся вместе с Озчивитом в новой части «Елок».