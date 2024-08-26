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Продюсер заявил о дуэте Лепса с молодой невестой

Продюсер Рудченко заявил, что Лепс может записать дуэт с возлюбленной

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gvleps/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил в беседе с NEWS.ru, что Григорий Лепс запишет дуэт с 18-летней невестой Авророй Кибой.

Рудченко уверен, что отношения с молодой возлюбленной не скажутся на творчестве Лепса. Однако продюсер не исключает, что Киба может начать музыкальную карьеру. Он предположил, что народный артист России может сделать дуэт с 18-летней невестой.

«Для молодой избранницы вхождение в мир шоу-бизнеса, возможно, обернется дуэтной песней с Лепсом или открытием какого-нибудь нового артиста. Под новым артистом я имею в виду его избранницу», — заявил музыкальный критик.

Киба впервые появилась на публике с 61-летним Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

Ранее Лепс пришел на «Новую волну» вместе с молодой невестой.

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