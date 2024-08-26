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Анна Хилькевич потратила 250 тысяч рублей на торт

Кондитер Синицкая: актриса Хилькевич потратила 250 тысяч рублей на торт для дочери

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Annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кондитер Марина Синицкая сообщила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что актриса Анна Хилькевич потратила 250 тысяч рублей на торт в честь дня рождения дочери Анны-Марии.

Торт сделан в виде замка, из которого выезжает фигурка Анны-Марии. Синицкая отметила, что один из гостей на площадке откусил голову фигурки, из-за чего дочь артистки расстроилась.

«Мы решили воссоздать фигурку, чтобы повторно ее вручить. Сейчас наша скульптор делает новую, на память Анне-Марии о ее празднике и именинном торте», — поделилась кондитер.

20 августа Анна Хилькевич отпраздновала шестилетие своей дочери. Актриса организовала большое торжество с конкурсами, аниматорами, батутом и фуршетом.

22 августа артистка возмутилась критике за ее подарок телефона-раскладушки для дочери на день рождения. Пользователь сети спросил, не стыдно ли Хилькевич покупать ребенку «такой стремный» телефон. Артистка заявила, что не стыдно. Более того, актриса этим гордится.

По словам Хилькевич, она не хочет, чтобы дочь мерилась с другими детьми, у кого круче гаджет. Для артистки важно, чтобы ее ребенок не делил людей по статусу.

Ранее Хилькевич раскрыла, на сколько поправилась во время беременности.

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