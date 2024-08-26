Басков захотел себе госпожу из Китая

Певец Николай Басков впечатлился пением китайской артистки Гун Шуан (Gong Shuang) на музыкальном конкурсе «Новая волна». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

После выступления Гун Шуан Басков заявил, что он хотел бы, чтобы певица стала его госпожой. Артист признался, что не понял смысла песни, так как она исполнена на китайском, но она произвела на него сильный эффект.

«Шоу-бизнес — история непростая. Я был заворожен, эти несколько минут я был в космосе… Я не понял саму суть песни, но тантрическое влияние на меня безумно оказала. Дайте свой адрес!» — поделился исполнитель.

Гун Шуан начала заниматься музыкой с детства – училась вокалу и игре на старинном смычковом инструменте эрху. Она окончила Китайскую консерваторию в Пекине. Артистка не раз участвовала в вокальных конкурсах и телевизионных проектах, а в 2015-м удостоилась звания лауреата китайской премии «Золотой колокол». Ее репертуар состоит из народных песен своей страны и произведений современных композиторов.

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