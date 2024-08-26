Лерчек потратила более 100 тысяч рублей на форму детям

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) школьную форму своих детей.

Чекалина рассказала, что потратила на форму для детей 106 тысяч 350 рублей.

«Красавчиков собрали. Парадная, повседневная, жилетки, без рубашек и обуви», — рассказала знаменитость.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством, уголовное дело прекращено.

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью. 7 августа Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем.

В августе появился слух, что Лерчек завела роман с рэпером Natan (настоящее имя — Натан Миров). Артист и блогерша сблизились на съемках шоу «Звезды в джунглях». Чекалина уверила, что между ними просто дружба.

Ранее Лерчек запретила новой возлюбленной экс-супруга общаться с детьми.