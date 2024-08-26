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Газманов назвал врагами уехавших из России артистов

Певец Газманов заявил, что не хочет обсуждать уехавших из России артистов

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Певец Олег Газманов раскритиковал в беседе с mk.ru уехавших из России артистов.

Газманов назвал врагами своих коллег, которые переехали в другую страну. По его мнению, человек – враг, если находит «по другую сторону».

«Знаете, что больше всего поражает… Если ты уехал из России, то хотя бы оттуда не лей грязь на свою страну. Враги, одним словом. По-другому я назвать их не могу», — заявил артист.

Газманов отметил, что не хочет разговаривать про тех коллег, которые выступили против специальной военной операции на Украине. К примеру, Лайме Вайкуле. Он заявил, что не будет пиарить этих артистов.

Газманов добавил, что его круг общения не изменился.

«Я никого из своих друзей – тех людей, с которыми я общался и общаюсь. Ни у одного из них сознание не изменилось. Все мои друзья, как ими были, так и остались», — рассказал певец.

В 2014 году Газманову запретили въезд в Латвию вместе с Иосифом Кобзоном и певицей Валерией.

Олег Газманов внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

Ранее Газманов назвал себя кавалером всех санкций.

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