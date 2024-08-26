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Бурак Озчивит начал съемки в новых «Елках»

В Татарстане начались съемки новых «Елок» с актером Бураком Озчивитом

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imdb.com

Турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит начал съемки в новой части новогодней комедии «Елки». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сейчас актер находится в Татарстане. По информации канала, Озчивит уже снялся в нескольких сценах нового фильма вместе с Рузилем Минекаевым — звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На съемочную площадку в Альметьевске Озчивит, рассказали инсайдеры, прилетел 24 августа, отснялся и поехал смотреть Казань. Предположительно, актер пробудет в России еще три дня.

Накануне стало известно, какие девушки снимутся вместе с Озчивитом в новой части «Елок». Минувшей зимой был организован кастинг для массовки фильма, в котором приняли участие молодые девушки от 18 до 25 лет.

По условиям от участниц требовалось иметь собственную зимнюю одежду и вечерние платья, подходящие для новогодних съемок.

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