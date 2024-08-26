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Лерчек потеряла шесть килограммов в джунглях

Блогерша Лерчек приняла участие в съемках шоу «Звезды в джунглях»

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ТНТ

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), певец Натан и актриса дубляжа Дарья Блохина стали участниками нового реалити-шоу «Звезды в джунглях». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Знаменитости поборются за главный приз в 20 миллионов рублей и пройдут сложнейшие испытания джунглями. Известно, что Валерия Чекалина вместе с уже бывшим мужем должны были принять участие в первом сезоне реалити «Выжить в Дубае», однако суд помешал звезде, а после пара рассталась. В Колумбии Лерчек решила развеяться после большого стресса — и в итоге потеряла шесть килог

«Мне хотелось проверить на что я способна, испытать себя, а также отдохнуть и получить удовольствие. Я не знала, куда я еду, что там будет и была в шоке, что в реальности все оказалось еще жестче, чем я предполагала — минус шесть килограммов, и ощущение, что провела там минимум год!» — делится эмоциями она.

По словам Лерчек, переживания были не только положительные, но и негативные — слезы и обиды.

Самым сложным испытанием на шоу для Натана стал «День сурка» — бытовое однообразие продолжительное время.

«В какой-то момент рассудок в экстремальных условиях джунглей затуманился и стерлась грань между игрой и реальной жизнью. Через две недели в дикой природе мой мозг был готов откусить голову живой змее, не говоря уже о других безумиях», — признался он.

Накануне стало известно, когда выйдет китайский сезон реалити «Вызов».

Ранее на фестиваль Burning Man впервые за много лет не распродали билеты.

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