На фестиваль Burning Man впервые за много лет не распродали билеты

Организаторы знаменитого фестиваля Burning Man в США впервые за 13 лет не смогли распродать все билеты. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Фестиваль традиционно проходит в пустыне Блэк-Рок в штате Невада и стартует в последний понедельник августа, продолжаясь восемь дней.

Как отмечает издание, обычно билеты раскупались за несколько месяцев до начала мероприятия, и нередко свободные места исчезали всего через несколько минут после старта продаж в середине весны.

Однако в последние годы проведение фестиваля стало затруднительным из-за погодных условий. Например, в прошлом году участники Burning Man застряли в пустыне из-за сильных дождей. Также были трагические случаи на фестивале. Из-за этого популярность мероприятия сильно упала.

Россиянин, посетивший американский фестиваль Burning man в прошлом году, где из-за ливней застряли десятки тысяч человек, рассказал «Газете.Ru», что многие гости могли пострадать из-за генераторов с плохо изолированными проводами, которые лежали в грязи. По его словам, после ухудшения погоды посетители фестиваля стали добрее и оказывали друг другу помощь.

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