В Москве госпитализировали звезду «Кривого зеркала»

В Москве госпитализировали актера, куплетиста и звезду телепередачи «Кривое зеркало» Николая Бандурина. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его информации, артист вызвал врачей. Они осмотрели Бандурина и диагностировали у него нарушение сердечного ритма. После госпитализации врачи планируют провести ряд обследований актера.

До этого Бандурин заявил, что ему было интересно сниматься в фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

По его словам, съемки картины проходили даже в дни августовского путча 1991 года. Актер рассказал, что одна из сцен снималась в воинской части. Всю съемочную группу возили на обед в офицерскую столовую.

Фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» стал последним для режиссера Леонида Гайдая. Он вышел на экраны в 1992 году. По сюжету КГБ и ЦРУ отправляют своих лучших агентов для борьбы с русской мафией, которая планирует сорвать важный саммит между президентами СССР и США.

Ранее звезда «Кривого зеркала» Валерий Пономаренко попал в больницу за два дня до концерта.