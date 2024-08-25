Группа Oasis может воссоединиться спустя 15 лет. Об этом сообщает The Times.

Инсайдеры заявили изданию, что участники Oasis дадут концерт на стадионе Уэмбли летом 2025 года. Также планируется выступление в Манчестере и несколько масштабных концертов в парке Хитон и на стадионе Уэмбли. С определенной вероятностью группа также может выступить на британском музыкальном фестивале Glastonbury. Инсайдеры утверждают, что отношения между Ноэлем и Лиамом Галлахерами улучшились.

«Инсайдеры индустрии твердо уверены, что следующим летом мы впервые увидим воссоединение Ноэла и Лиама Галлахеров на одной сцене после фестиваля V в Стаффорде 22 августа 2009 года», — заявили в издании.

Группа Oasis была основана братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами в Манчестере в 1991 году. Коллектив успел выпустить семь студийных альбомов перед тем, как распасться в 2009 году после очередной ссоры братьев.

В 2014 году первые два альбома Oasis — «Definitely Maybe» и «(What's the Story) Morning Glory?» — переиздавались в ремастерированных версиях. В 2016 году переиздание появилось и у третьего лонгплея группы «Be Here Now».

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