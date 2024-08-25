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Бузова подогрела слухи о беременности: «Мальчик или девочка»

Модель Мария Погребняк подарила Бузовой пинетки

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mariapoga_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова спровоцировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о беременности.

Модель и блогерша Мария Погребняк опубликовала видео, как она вместе с подругой Юлией Самедовой дарит Бузовой детские пинетки розового и голубого цвета. Телеведущая поблагодарила за подарок и спросила приятельниц, как они думают, кто у нее будет – мальчик или девочка.

Самедова и Погребняк считают, что у Бузовой будет девочка.

11 августа Бузова рассекретила свои отношения. Она снялась в объятиях мужчины. Личность возлюбленного артистка раскрывать не стала, закрыв его лицо на фото стикером с изображением льва. 14 августа она опубликовала фотографии и видео с велопрогулки, на которых появилась с кольцом на безымянном пальце.

19 августа Бузова намекнула, что, возможно, ждет ребенка. Артистка улыбалась, гладила живот и спрашивала, кто у нее будет.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

Ранее Погребняк объяснила, почему редко показывает мужа.

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