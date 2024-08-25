Стал известен гонорар Михайлова за корпоративы

Певец Стас Михайлов берет 8,5 миллионов рублей за выступление на корпоративах. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Райдер Михайлова включает в себя номер в отеле категории люкс или президентский для себя и своей жены. Помещение должно быть не меньше 80 квадратных метров. В нем должны быть кондиционер, мягкая постель и телевизор. В питании прописаны свежие фрукты, ягоды, две бутылки кефира, сухофрукты и десять бутылок воды.

Также по договору, как отмечает SHOT, гримерку Михайлова заказчики должны обеспечить коньяком, шампанским, конфетами, тремя мясными тарелками, одной сырной и рыбной, а также банкой красной икры, хлеба с маслом. Все это должно быть подано не на одноразовой посуде.

В марте Михайлов рассказывал, как в 2014 году избил Шнурова из-за нее. По словам певца, музыкант спел песню с неприятными для него словами: «Стас Михайлов, Жанна Фриске, из бетона обелиски, к манной каше две сосиски, любит наш народ». Михайлов посоветовал Шнурову больше так не делать, иначе все «закончится плохо». Шнуров не остановился, и случилась драка.

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