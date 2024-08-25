Бросивший сына в сугроб блогер закрывает фирму на фоне многомиллионных долгов

Блогер Сергей Косенко закрывает айти-компанию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Косенко подал заявление о ликвидации компании «Айти приложение». Предполагается, что фирма блогера создана с целью ухода от налогов. Как отмечает издание, за год существования предприятия в нем не числилось ни одного сотрудника.

5 августа сообщалось, что Косенко задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 10 миллионов рублей. По информации канала, ФНС готова заблокировать счета продюсерского центра блогера. Долг центра, в свою очередь, составляет 3,1 млн рублей.

8 января российский блогер Косенко подвергся критике со стороны пользователей социальных сетей из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Сергея Косенко. Сам блогер заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием.

Ранее у российского актера из «Фантастических тварей» обнаружили долг.