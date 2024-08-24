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Даня Милохин отказался служить в спортроте и не приедет в Россию

Mash: блогер Милохин не приедет в Россию во время осеннего призыва

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milokhindanya/Twitch

Блогер Даня Милохин не приедет в Россию во время осеннего призыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам источника в окружении Милохина, юноша соскучился по дому, но якобы не хочет проходить срочную военную службу.

Инсайдер уточнил, что развивающему свои навыки в боксе блогеру предлагали служить в спортроте, но он отказался.

Приемный отец Милохина подтвердил в беседе с представителями канала, что сын скучает по Родине. Он добавил, что у блогера нет вредных привычек, он активно занимается боксом и мечтает о карьере в спорте.

8 сентября 2023 года Милохин прилетал в Москву после долгого пребывания в Дубае. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Telegram обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать тиктокера в армию. 11 сентября Милохин улетел из России в Объединенные Арабские Эмираты.

В конце мая 2024 года сообщалось, что Даня Милохин планирует прилететь в Москву летом. На одном из своих последних стримов тиктокер также завернулся в российский флаг и признался, что будет выходить с отечественным триколором перед каждым боем.

Ранее Милохин кардинально сменил имидж.

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