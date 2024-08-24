Российского рэпера арестовали в Аргентине: «Дурацкая ситуация»

Рэпера и основателя лейбла «Третий Рим» Дениса Деньщикова, известного под псевдонимом 5 Плюх, арестовали в Аргентине за хранение оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сам музыкант объяснил, что причиной ареста стала «дурацкая ситуация во время рыбалки». Мужчина не успел спрятать оружие, на которое у него также не было документов, когда им заинтересовались местные полицейские.

Деньщикова отправили в тюрьму вместе с другом. Инцидент, отмечает канал, произошел на прошлой неделе. Музыкант надеялся, что его отпустят под залог, либо же дадут штраф после случившегося. Однако 40-летний рэпер находится под стражей уже неделю. Он ожидает слушаний в суде — однако пока неизвестно, когда пройдет заседание.

В заключении Деньщиков рисует сокамерникам татуировки, а также картины и прочее. Он признался, что ему уже надоели другие заключенные с просьбами что-либо нарисовать.

«Короче, если увидите аргентосов с котом в цилиндре, пауком на паутине, «Бардаком» или воровскими звездами, знайте чья работа», — заявил рэпер.

Также музыкант признался, что аргентинский изолятор похож на «пионерлагерь с вожатыми».

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