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Люся Чеботина о романе с норвежским футболистом: «Бог нас свел»

Певица Чеботина призналась, что знала своего избранника задолго до начала романа

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Пресс-служба Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина призналась, что была знакома со своим нынешним возлюбленным, 28-летним норвежским футболистом Матиасом Норманном, еще до начала их отношений. Об этом сообщает Super.ru.

Чеботина раскрыла, что после первой встречи с Норманном их «дороги разошлись». Певица не стала скрывать, что знаменитости не стали сразу же встречаться по ее «какой-то глупости».

«Спустя год получилось так, что бог нас снова свел вместе, и вот теперь все хорошо», — поделилась звезда.

Норвежец Матиас Норманн играл в московском клубе «Динамо», а в 2023 году перешел в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Раед». У него были романы с фитнес-моделью Виолеттой Грачевой, а также израильской моделью Иден Файнс.

Люся Чеботина встречалась с певцом Юрием Киселевым, известным под псевдонимом ЮрКисс. Их роман подтвердился в декабре 2022 года. Уже в мае 2023-го Киселев заявил журналистам, что у него нет партнерши. Также исполнитель рассказывал, что не общается с артисткой после разрыва.

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