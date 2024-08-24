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Кудрявцева рассказала, как защищает имущество от мошенников: «Сразу всех посылаю»

Телеведущая Кудрявцева вспомнила, что однажды стала жертвой мошенников

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leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не стала принимать дополнительные меры защиты, которые помогут ей не попасться на уловки злоумышленников после ситуации с певицей Ларисой Долиной. Слова телеведущей передает Telegram-канал «Звездач».

«Да я сразу всех посылаю и все, не церемонюсь!» — заявила телеведущая.

При этом, вспомнила Кудрявцева, она тоже велась на мошенников разок. Знаменитость не стала раскрывать детали случившегося.

Также Кудрявцева предположила, что аферисты развели Долину «по какой-то сложной схеме», поэтому посоветовала поклонникам быть аккуратными и острожными.

14 августа стало известно, что Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела мошенникам свои сбережения. Затем в квартиру пытались попасть «новые собственники», но их не пустила охрана. Сама певица отказалась покидать жилье.

Позднее Долина обратилась в полицию, после чего МВД России возбудило уголовное дело. Артистку признали потерпевшей, а на квартиру наложили арест.

Вскоре Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере. Сама Цырульникова заявила, что ее использовали втемную в афере с народной артисткой.

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