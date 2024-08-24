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«Деньги нужны»: Кудрявцева не согласилась с фразой «с милым рай и в шалаше»

Телеведущая Кудрявцева заявила, что не опустит свой уровень жизни ради любимого

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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева не согласилась с фразой «с милым рай и в шалаше». Она заявила, что не станет опускать свой уровень жизни ради возлюбленного. Ее слова передает NEWS.ru.

«Девочки, не в деньгах счастье, но деньги нужны для комфорта. Вот и все», — подчеркнула знаменитость.

Кудрявцева отметила, что не будет «опускаться» из-за возлюбленного, однако постарается «поднять» своего мужчину, чтобы у него была такая же комфортная жизнь, что и у нее.

Также телеведущая поделилась своим мнением касательно того, кто должен оплачивать счет на свиданиях. Кудрявцева считает, что если мужчина зарабатывает меньше, то оплату можно разделить пополам.

«Если одинаково — то пусть платит мужчина», — высказалась звезда.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Кудрявцева объяснила, что уход — не обязательно значит развод. По словам телеведущей, ей была нужна «очень жесткая мотивация» для того, чтобы решить очень серьезную проблему у супруга.

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