Андрей Губин рассказал, когда вернется в шоу-бизнес

Российский певец Андрей Губин на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в «Сириусе» рассказал, когда вернется в шоу-бизнес. Его цитирует «Пятый канал».

Автор хита «Мальчик-бродяга» подчеркнул, что в данное время много музыки создает для себя и пишет лучше, чем раньше.

«Просто сейчас по здоровью не выступаю, как только, так сразу. За последнее время написал очень много хороших песен», — сказал он.

Артист добавил, что если точно не выздоровеет, отдаст новые песни кому-нибудь еще.

В последний раз Андрей Губин выходил на сцену в 2005 году. Позже медики поставили ему диагноз прозопалгия (боли различного генеза в области лица). Предположительно, болезнь могли спровоцировать тяжелый гастрольный график, отсутствие отдыха, перенапряжение нервной системы, хроническая депрессия. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. В мае 2024-го Губин признался, что его сердце бьется с перебоями.

Также Губин дал редкий комментарий о своей личной жизни.

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